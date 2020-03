Hard Rock es compromet a comprar els terrenys per al complex d'oci

Via lliure a la instal·lació de Hard Rock al Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou (Tarragonès). El Govern va autoritzar ahir l'Incasòl a iniciar el procés de compra dels terrenys a La Caixa i la posterior venda a la multinacional nord-americana per un import de 120 milions d'euros. El pas es fa després que dijous passat Hard Rock es comprometés per escrit a adquirir els terrenys a l'empresa pública «no més tard» del 5 de maig. L'executiu subratlla que, si no s'acabés produint la venda, no es procediria tampoc prèviament a la compra dels terrenys. D'aquesta manera, es garanteix que el tràmit «no suposarà cap cost econòmic per al Govern».

Aquesta setmana venç la pròrroga de la llicència de casino que es va concedir a Hard Rock el 4 de desembre per un període de tres mesos. L'empresa encara no ha remès a la Direcció General de Tributs i Jocs -òrgan que depèn de Vicepresidència i Economia i Hisenda- la documentació pendent. La companyia es va adjudicar per concurs públic la instal·lació i explotació d'un casino de joc al CRT el maig del 2018, però la compravenda dels terrenys -indispensable per a poder iniciar les obres- s'havia mantingut empantanegada fins ara.