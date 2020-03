El risc de pobresa de les dones és del 24,1%, 6 punts per sobre que el masculí

La taxa de risc de pobresa de les dones a Catalunya és del 24,1%, sis punts percentuals per sobre de la dels homes, que se situa en el 18,4% i corrobora que elles, sobretot les dones grans i vídues, continuen sent el col·lectiu més vulnerable.

Són dades de l'informe «Les Dones a Catalunya 2020», elaborat l'Observatori de la Igualtat de Gènere de la Generalitat, que va presentar ahir en roda de premsa la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, amb dades sobre el risc de pobresa que arriben fins a l'any 2018.

D'acord amb l'estudi, la bretxa salarial entre els dos sexes en relació al salari brut anual és del 23%, mentre que en hores treballades es redueix al 14,9%.

Per això, les dones que més pateixen aquestes desigualtats són les d'edat avançada i vídues, així com les joves perquè, tal com ha explicat Budó, han cotitzat menys al llarg de la seva vida.

Precisament l'àmbit laboral és un dels focus de la campanya que ha presentat el Govern de cara al Dia Internacional de la Dona, el proper diumenge 8 de març, sota el lema «Volem els mateixos drets. No callis. Som el 8M».

«Interpel·lem les empreses, que són les que més poden fer per eradicar la bretxa salarial, i també les institucions, que hem de fer més per aconseguir la plena igualtat», va apuntar la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Laura Martínez .

La dirigent de l'organisme va remarcar que l'objectiu és «trencar el miratge de la igualtat que hi ha en molts sectors, on s'ha volgut donar la sensació que ja teníem la igualtat real i efectiva», ja que, ha recalcat, l'equitat «està en la llei però no a les nostres casa, al carrer ni als llocs de treball».

L'informe també revela que cada any més de 20.300 dones pateixen assetjament a la feina i que només el 35,6% arriba a càrrecs directius i de gerència malgrat que més de la meitat, el 57,2%, obté titulacions universitàries.

D'altra banda, al sector de la política continuen predominant els homes, que ocupen el 66% dels càrrecs electes municipals enfront del 44% de dones, que es redueixen fins i tot al 22% en el cas de les alcaldesses. El mateix passa amb les conselleres de la Generalitat i les diputades al Parlament, on representen el 35,3% i un 42,2%, respectivament.

Així mateix, l'Índex d'Igualtat de Gènere de Catalunya es va situar el 2017 en 70,9 punts, lluny dels 100 que equival a la plena equitat però lleugerament per sobre del 70,1 de la mitjana espanyola i per davant del 67,4 del conjunt d'Europa.

«El 2005 era del 60,4, cosa que ens diu que la tendència és que es vagin reduint les desigualtats però que encara no han disminuït de forma suficient», va recalcar Budó, que va concloure que aquestes dades «contrasten amb la realitat».