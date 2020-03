Torra denuncia una confabulació de Cs i la JEC contra ell

? El president de la Generalitat, Quim Torra, va denunciar ahir davant del Tribunal Suprem que la seva condemna per desobediència obeeix a una «confabulació» entre Ciutadans i almenys un exvocal de la Junta Electoral Central (JEC) per apartar-lo del càrrec i «neutralitzar-lo» políticament. La defensa de Torra ha presentat un escrit davant el Suprem en què s'oposa a la petició de la Fiscalia que confirmi la pena d'inhabilitació que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va imposar al president català per no fer cas a l'ordre de la Junta Electoral de retirar els llaços grocs dels edificis públics. Gonzalo Boye, advocat de Torra, qüestiona de nou la imparcialitat dels membres de la Junta, arran de les recents informacions que apunten que l'exvocal Andrés Betancor va cobrar com a assessor de Ciutadans mentre participava en debats de l'àrbitre electoral, entre el 2017 i el 2019.

D'altra banda, el Tribunal Suprem s'ha declarat competent per jutjar Joan Josep Nuet per un possible delicte de desobediència per permetre la tramitació de les lleis del procés la tardor del 2017.

Finalment, el TSJC ha citat el 25 de març com a investigat el conseller d'Interior, Miquel Buch, per haver nomenat com a assessor un sergent dels Mossos d'Esquadra perquè suposadament seguís fent d'escorta a l'expresident Carles Puigdemont després que se n'anés d'Espanya.