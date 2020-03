El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dona la raó a Valtònyc

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha conclòs que Espanya va utilitzar malament l'euroordre automàtica contra el raper Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc.

En la sentència, el tribunal amb seu a Luxemburg ha conclòs que no es pot aplicar de manera retroactiva el codi penal per reclamar una extradició per la via ràpida. És a dir, el TJUE ha determinat que la llei de referència ha de ser la del moment en què es van cometre els fets.

El tribunal recorda, però, que per decidir sobre l'euroordre els tribunals belgues encara han d'avaluar si els delictes pels quals ha sigut condemnat a Espanya són equivalents a Bèlgica.

Després del dictamen de Luxemburg, el Tribunal d'Apel·lació de Gant serà qui decideixi si accepta o no l'extradició. En qualsevol cas, l'eventual sentència encara podria ser recorreguda a una tercera instància judicial.

Espanya va demanar l'extradició automàtica del cantant mallorquí pel delicte d'enaltiment del terrorisme, però la legislació europea només permet aquesta via ràpida per crims castigats a l'estat en qüestió amb almenys tres anys de presó.

Valtònyc va ser condemnat a dos anys de presó pel delicte d'enaltiment del terrorisme amb la llei espanyola del 2012, però quan es va emetre l'euroordre la pena màxima que marcava el codi penal era de tres anys, ja que va ser reformada el 2015.