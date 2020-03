La UE promet 170 milions d'euros addicionals d'ajuda humanitària a Síria

La Unió Europea ha anunciat que destinarà 170 milions d'euros més d'ajuda humanitària a Síria després de reunir-se amb les autoritats turques. L'Alt Representant de la UE, Josep Borrell, i l'eurocomissari per a Gestions de Crisi, Janez Lenarcic, han mantingut diverses trobades amb el govern de Recep Tayyip Erdogan en els darrers dos dies per discutir la situació al nord-est de Síria i a la frontera turco-grega. Borrell ha demanat a l'executiu turc que "no encoratgi més moviments de refugiats i immigrants cap a les fronteres europees" i que complexi amb l'acord per contenir els refugiats i immigrants al seu territori.

Borrell ha expressat la seva disposició a discutir amb Turquia "un enfocament que obri un camí polític conjunt" davant la situació a Síria i a la frontera amb Grècia.