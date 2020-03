Bloomberg es retira i dona suport a Biden

? Michael Bloomberg va acabar ahir la seva campa-nya presidencial després de no aconseguir persuadir els votants demòcrates que era la millor opció per derrotar el president Donald Trump malgrat la seva despesa rècord, que va superar els 500 milions de dòlars. En un comunicat, Bloomberg va dir que donava suport a Joe Biden. «Sempre he cregut que derrotar Donald Trump comença amb unir-se al candidat amb la millor possibilitat per aconseguir-ho. Després de la votació d'ahir, és clar que el candidat és el meu amic i gran nord-americà, Joe Biden».

Michael R. Bloomberg és el fundador i propietari majoritari de Bloomberg LP, l'empresa matriu de Bloomberg News. Quan Bloomberg va anunciar la seva candidatura, va dir als seus empleats que fria un pas a un costat en la direcció de l'empresa durant la campanya i en cediria el comandament a un comitè administratiu. Bllomberg va ser alcalde de Nova York durant tres mandats municipals consecutius.