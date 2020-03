Corinna desvincula la donació de Joan Carles I del contracte de l'AVE a la Meca

L'advocat de l'antiga amiga del rei emèrit Joan Carles I Corinna zu Sayn-Wittgenstein va assegurar ahir que la milionària donació del monarca a la seva clienta va ser «un regal», i va remarcar que l'aristòcrata alemanya no està relacionada amb cap investigació judicial. Segons un comunicat enviat de l'advocat Robin Rathmell, Corinna zu Sayn-Wittgenstein «va rebre un regal no sol·licitat del rei emèrit» com a «donació per a ella i el seu fill, en els quals ell s'havia encapritxat» després que ella hagués cuidat el monarca en moments de mala salut.

«La donació es va documentar clarament com un regal, i les empreses de serveis professionals i els bancs van fer el compliment i la diligència deguda necessaris sobre els fons», afegeix el comunicat de l'advocat.

Rathmell es referia així a les investigacions sobre unes donacions milionàries presumptament vinculades amb el rei emèrit i Corinna zu Sayn-Wittgenstein, de les quals informaven ahir el diari espanyol El País i el suís Tribune de Genève.

Segons aquestes informacions, les donacions són investigades des de l'any 2018 pel primer fiscal de Ginebra, Yves Bertossa, davant la sospita que es tracti d'operacions de blanqueig de diners, tot i que les indagacions s'havien portat amb discreció i no s'havien confirmat fins ara.

Segons el diari suís, una de les donacions es va elevar a 100 milions de dòlars pagats pel ministeri de Finances de la monarquia saudita a un compte al banc privat suís Mirabaud a nom de l'entitat panamenya Lucum, del qual Joan Carles I era únic beneficiari.

El diari suís sosté que en anys posteriors una part d'aquests diners es va retirar del compte i la majoria dels diners restants, uns 65 milions d'euros, es va transferir a Corinna zu Sayn-Wittgenstein a través de la sucursal d'un altre banc de Ginebra a les Bahames, sempre segons el rotatiu.

La fiscalia suïssa també investiga possibles vinculacions entre aquestes sumes i suposades comissions pagades al rei emèrit després de l'adjudicació a un consorci de firmes espanyoles del contracte per a les obres del tren d'alta velocitat entre les ciutats saudites de la Meca i Medina.

La Justícia espanyola va suspendre la investigació d'aquestes suposades comissions per falta d'evidències suficients, encara que Bertossa va sol·licitar a la Justícia espanyola informació d'aquest cas ja arxivat.

El novembre passat ja es va conèixer que la Fiscalia suïssa havia demanat a l'Audiència Nacional els àudios de la trobada que van mantenir a la ciutat de Londres l'any 2015 l'excomissari José Villarejo i Corinne zu Sayn-Wittgenstein en relació amb aquestes indagacions.