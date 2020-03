Detingut per matar la seva mare de 81 anys amb un bat de beisbol a Alacant

La Guàrdia Civil ha detingut a Torrevella (Alcant) un home de 40 anys acusat de matar la seva mare de 81 anys amb un bat de beisbol, segons han confirmat fonts pròximes al cas. L'arrestat, que tenia una ordre d'allunyament de la seva progenitora i ja l'havia maltractat anteriorment, va ser qui va donar la veu d'alarma dilluns passat a la nit, l'endemà del crim, però va assegurar inicialment que a la seva mare li havia caigut a sobre un armari.

El sospitós, la mare és espanyola i ell és nascut a Bèlgica, ha estat reclòs des de la matinada de dimarts passat a la caserna de la Guàrdia Civil de Torrevella, on s'estan instruint les diligències abans de posar-lo a disposició judicial.

Des del principi els agents van sospitar que no es tractava d'un accident domèstic. La dona octogenària estava morta amb l'armari a sobre i els sanitaris van examinar el cos i van comprovar que podia portar força hores morta. De fet, les indagacions posteriors van revelar que el crim s'hauria comès el diumenge, un dia abans que el fill telefonés la policia per avisar del que havia passat.

Els agents van veure així mateix que la casa, un habitatge unifamiliar, estava desordenada i hi havia sang en l'accés a una habitació. Per si fossin poques sospites, van detectar que el fill també tenia restes de sang en un braç enguixat i, en comprovar la seva identitat, van verificar que li constaven antecedents per maltractaments.

La Policia Local de Torrevella va optar per trucar a la Guàrdia Civil en sospitar que el relat ofert pel fill de la víctima no s'ajustava a la realitat que van presenciar en l'habitatge.

Agents de la Policia Judicial i del Laboratori de Criminalística de la Guàrdia Civil es van presentar de matinada al domicili de la víctima, així com la comissió judicial de Torrevella.

El fill va ser detingut i traslladat a la caserna de Torrevella previ pas per un centre sanitari per avaluar el seu estat de salut.

La Guàrdia Civil va inspeccionar a fons l'habitatge i va comprovar que la morta ja havia denunciat amb anterioritat al seu fill per anteriors episodis de maltractaments, entre ells una altra agressió. Va passar el passat mes d'octubre i també li va pegar amb un bat de beisbol. Un jutjat va acordar una ordre d'allunyament, però van continuar convivint en el mateix domicili, habitatge on va acabar sent assassinada a cops la dona de 81 anys.