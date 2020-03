La Fiscalia recorre el permís de 72 hores que la jutge va concedir a Sànchez

La Fiscalia va recórrer ahir davant l'Audiència de Barcelona el permís de 72 hores que la jutge de vigilància penitenciària va autoritzar a l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, en considerar que l'intern no assumeix el delicte ni mostra «actituds de canvi» per assumir la responsabilitat dels fets.

El ministeri públic demana a la secció 21a de l'Audiència de Barcelona que revoqui el permís que Lledoners va proposar per a Sànchez, del qual l'intern no ha gaudit encara, mentre aquest no se sotmeti a un programa de tractament específic per al delicte de sedició pel qual va ser condemnat.

Com ja va fer en el cas de Cuixart, la Fiscalia ha recorregut el permís de 72 hores de Sànchez, al qual poden accedir els presos que hagin complert una quarta part de la condemna, perquè considera que és difícil «detectar una possibilitat de reeducació i reinserció en qui no assumeix la comissió dels fets pels quals va ser condemnat». Per al fiscal, el fet que a les presons catalanes no hi hagi un programa específic de tractament per a condemnats per sedició «no és ni pot ser obstacle» perquè s'abordi la situació d'aquests reclusos de forma adequada.

L'escrit remarca que no poden considerar-se com activitats tractamentals les que Sànchez està seguint a la presó, com són les d'anglès o promotor cívic, sinó que hauria de seguir un programa específic que «l'ajudi a comprendre que per assolir les finalitats que pretén, legítimes en la generosa Constitució espanyola, no hi ha altra via que la de la modificació legislativa» per les vies legals.