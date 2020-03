Grupo Mutua ingressa 5.454,8 milions d'euros en primes

Els ingressos per primes de Grupo Mutua van assolir el 2019 la xifra de 5.454,8 milions d'euros, el 3,5% superior a la de l'any anterior, mentre que el benefici després d'impostos va ascendir a 289.100.000, la qual cosa va representar un augment del 8,3%. Per la seva banda, el nombre de pòlisses totals de el grup va superar els 8,7 milions, amb un increment del 3,7% respecte al 2018. El creixement registrat pel grup assegurador en els seus resultats s'explica per la bona marxa de totes les activitats que desenvolupa i el comportament positiu dels ingressos dels diferents rams asseguradors.