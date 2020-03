La jutge va demanar «prudència» i «contenció» als tres cossos policials l'1-O

El secretari del TSJC, Joaquim Martínez, assegura que la magistrada del tribunal, Mercedes Armas, va demanar el 27 de setembre «paciència, prudència i contenció» als cossos policials durant l'1-O. Durant la seva declaració per videoconferència a l'Audiència Nacional, va explicar que la magistrada també va dir que l'1-O seria «un dia difícil» però que confiava «en la professionalitat» dels cossos de seguretat de l'Estat. Martínez va detallar, a més, que el coordinador del dispositiu va admetre davant Armas el mateix dia del referèndum que s'havien produït «situacions difícils», però que tot estava «sota control».

Martínez també va explicar que Trapero va demanar la reunió amb la magistrada perquè «s'estaven produint circumstàncies greus». El secretari judicial va dir durant la seva declaració com a testimoni que va assistir a les reunions entre els comandaments policials i la magistrada. Concretament, a la que es va notificar la part dispositiva de la interlocutòria i també a la que es va fer el mateix dia 1-O.

Martínez va detallar, preguntat per la defensa de Trapero, que durant la primera trobada el major va manifestar dubtes sobre «qui havia de dirigir el dispositiu conjunt» i com s'havia de fer la «supervisió» de les actuacions. Davant d'aquesta situació, «la magistrada va decidir introduir dos articles que no estaven a la part dispositiva». Un cop entregat el segon ofici modificat, va agrair als tres cossos la seva compareixença i va venir a dir que l'1-O seria un dia difícil i complicat però que confiava en la professionalitat dels tres cossos de seguretat», va dir.

En aquest sentit, va afegir també que Armas va demanar-los també «paciència» i els va dir que «calia actuar amb prudència i contenció».

El secretari també va explicar que va facilitar el seu telèfon a Trapero perquè el major va demanar establir una línia de comunicació amb l'alt tribunal i que el dia del referèndum li va sol·licitar una reunió amb la magistrada. «Volia traslladar-li les circumstàncies que estaven passant i que, al seu entendre, eren greus», va detallar.

Durant aquella trobada, a la qual van acudir De los Cobos i Trapero, el major va manifestar «el que ja m'havia avançat per telèfon, que estaven passant situacions greus». Arran d'això la magistrada es va dirigir a De los Cobos per demanar-li explicacions i ell va reconèixer que s'estaven produint situacions difícils, però va acabar dient que, malgrat això, ho tenia sota control.

Després d'aquestes declaracions, el secretari va explicar que Armas va deixar a Trapero i De los Cobos sols a la sala per «si hi havia alguna cosa a comentar sobre les seves respectives actuacions o sobre problemes de coordinació». «Nosaltres vam marxar. Ja no ens vam tornar a veure aquell dia», va precisar.

Preguntat pel fiscal, Martínez va explicar que la interlocutòria no nomenava directament De los Cobos com a coordinador ni manava que els cossos policials l'informessin de les seves actuacions. Com que no era una reunió formal, ell no va aixecar acta, i no recorda si la magistrada va incloure en alguna resolució judicial formal els consells d'actuar amb prudència i paciència. Preguntat pel motiu de notificar només la part dispositiva als caps policials, va explicar que habitualment es fa així, i que la resolució completa només es va notificar a les parts personades a la causa.