Un jutjat demana al Suprem que investigui Puigdemont per corrupció quan era l'alcalde de Girona

El jutjat d'instrucció número 2 de Girona ha enviat una exposició raonada al Tribunal Suprem perquè investigui l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per corrupció per la seva gestió d'Agissa quan era alcalde de Girona. Segons aquestes informacions, la jutgessa veu indicis de criminalitat en l'actuació de Puigdemont i creu que podria haver comès els delictes de prevaricació, frau a l'administració i falsedat documental. Puigdemont ha constatat que busquen la seva extradició "com sigui", i ha recordat que ell ja es va oferir a declarar quan van aparèixer notícies sobre aquesta qüestió, però la fiscalia no va voler.

A través de Twitter, Puigdemont ha indicat que quan fa un any van començar a sortir informacions sobre aquestes presumptes irregularitats el seu advocat va oferir al fiscal la seva declaració voluntària per tallar la qüestió "d'arrel". "L'intent d'empastifar-me alegrement era clar", ha indicat. Llavors es va descartar que declarés perquè la fiscalia, diu, deia que no l'estava investigant.

"Ells sabran per quines raons han decidit esperar a aquest moment. Jo en tinc sospites més sòlides que les seves acusacions. Busquen extradició com sigui", ha conclòs.