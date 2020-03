L'exvicepresident Joe Biden guanya en 9 dels 14 estats del superdimarts

L'exvicepresident dels Estats Units Joe Biden va imposar-se a la cita del superdimarts amb una victòria en nou dels 14 estats en joc, davant d'un Bernie Sanders que va aconseguir imposar-se en tres estats i que aspira a aconseguir el triomf a Califòrnia, l'estat que més delegats reparteix, segons les dades de les autoritats electorals estatals nord-americanes i projeccions de mitjans.

Texas, amb 228 delegats en joc, va ser l'últim estat a decantar-se a favor de l'exnúmero dos de Barack Obama, segons una projecció de la cadena de televisió nord-americana CNN. Biden va aconseguir una significativa victòria a Minnesota, l'estat que representa la senadora centrista Amy Klobuchar, que es va retirar dilluns de la cursa a la nominació demòcrata i que va anunciar el seu suport a l'exvicepresident.

Després d'un inici de la cursa demòcrata, que va generar seriosos dubtes pels mals resultats a Iowa, Nou Hampshire i Nevada, Biden va rellançar dissabte la seva candidatura amb una victòria clara en les primàries de Carolina de Sud i amb la victòria, ahir, en nou estats que ha multiplicat les seves opcions davant d'un Sanders que fins ara liderava la competició demòcrata.

Biden va assolir dues victòries importants a primera hora de la nit del superdimarts a Virgínia i Carolina de Sud i també va imposar-se, segons les projeccions de la CNN, a Alabama, Arkansas, Oklahoma i Tennessee, quatre estats de sud en què el suport entre la població afroamericana ha estat clau.

Biden va sorprendre també amb la seva victòria a Massachusetts, l'estat que representa la senadora progressista Elizabeth Warren i en el qual s'esperava que els electors es decantessin entre la senadora o Sanders, tenint en compte que tots dos representen a l'ala més esquerrana de el partit. Sanders, que va aconseguir vèncer a Utah, Colorado i Vermont (aquest últim estat és pel que té el seu escó al Senat dels Estats Units) es perfila com el previsible gua-nyador a Califòrnia, l'estat que més delegats reparteix del total de 1.357 en joc.

El triomf de Biden en aquest superdimarts suposa un clar enlairament cap a la nominació d'un candidat que es va presentar per primera vegada a una cursa per la nominació demòcrata fa 33 anys i que, fins dissabte passat, mai havia aconseguit una victòria en un estat en el procés de primàries.

Fins a la celebració del superdimarts, Sanders tenia un lleuger avantatge en nombre de delegats de el Partit Demòcrata enfront dels que acumulava Biden, que a l'inici de la carrera per la nominació demòcrata s'havia perfilat com el principal favorit i no va tenir un bon inici a Iowa.

A més, l'abandonament de l'exalcalde de South Bend Pete Buttigieg de la contesa, la gran sorpresa a l'inici de les primàries demòcrates per la seva victòria en els caucus d'Iowa i que era un dels candidats centristes, situava el senador per Vermont amb més opcions encara beneficiava l'exvicepresident perquè tant Buttigieg com la també centrista Amy Klobuchar han manifestat el seu suport a la candidatura de l'ex número dos de Barack Obama.

En definitiva, els resultats provisionals d'aquest superdimarts, en què estan en joc 1.357 delegats dels 1.991 que garanteixen la nominació final a la Convenció Nacional Demòcrata –que se celebrarà a Milwaukee de el 13 a el 16 de juliol, donen un clar suport a Biden, mentre que resten entusiasme a Sanders.