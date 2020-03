Els restaurants hauran de donar tàpers per al menjar que sobra

Els restaurants hauran de donar tàpers per al menjar que sobra | Getty Images

El Parlament va aprovar ahir la proposició de llei sobre el malbaratament alimentari, que, entre altres aspectes, obliga els restaurants a facilitar que el client es pugui endur amb un envàs el menjar que no s'acabi. La norma impulsada pel PSC-Units va ser aprovada per unanimitat, malgrat que els grups hi havien presentat esmenes. La llei també insta les empreses alimentàries a incentivar la venda de productes amb caducitat pròxima i estableix que les entitats socials que distribueixen aliments els han de conservar en condicions òptimes.

La normativa també indica que les restes no menjables s'aprofitin per a altres usos, com els industrials o l'obtenció de compost o de biogàs, i inclou les bases d'una regulació sobre l'espigolament.

El relator de la llei i diputat del PSC-Units Raúl Moreno va reivindicar que es tracta d'una «llei pionera a Espanya i la primera llei europea que implica tots els agents de la cadena alimentària». En la seva intervenció al ple del Parlament, també va recordar que la iniciativa del seu partit arriba «al final d'un llarg camí», tenint en compte que el tràmit parlamentari va començar fa 5 anys i que la llei va decaure en acabar la passada legislatura sense que s'hagués pogut aprovar.

Moreno va destacar que els envasos dels restaurants hauran de ser «biodegradables i reutilitzables» i «sense cost afegit» per al client. Es tracta, segons el diputat socialista, «de posar fi a la vergonya dels clients d'emportar-se el menjar que no s'ha acabat». Tot i així, va defensar que «no és la llei dels tàpers» perquè va més enllà i reduir-la a aquesta mesura «no és l'esperit de la llei». El diputat del PSC va remarcar que la llei inclou un règim sancionador, a diferència de la que van presentar inicialment els socialistes el 2016, i va afegir que el seu grup no volia que fos una llei de bones voluntats però tampoc que compliqui la necessitat de col·laboració.