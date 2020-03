Rull defensa que l'acte a Perpinyà «reforça» els que seuen a la taula

L'exconseller Josep Rull va defensar ahir que l'acte de Perpinyà de dissabte reforça que hi ha un «plet polític» i dona «més fermesa» els que seuen a la taula de diàleg amb l'Estat. En una entrevista a RAC 1 gravada des de Lledoners, Rull va argumentar que «diàleg i embat» no són contradictoris sinó «necessàriament complementaris». De fet, segons Rull, el diàleg és un instrument i no un objectiu, i va afegir que «el diàleg està bé si compleix l'objectiu».

Rull va mostrar-se «molt escèptic» sobre les possibilitats de la taula de diàleg. Rull també va defensar que s'ha de treballar per reforçar les institucions, per un full de ruta unitari «sense terminis impossibles ni plantejaments maximalistes» i per la mobilització al carrer. Rull també va dir que el diàleg no és una «enganyifa» sinó una «eina fonamental per arribar a objectius potents», tot i que va afegir que el diàleg s'ha de transformar en negociació.

En el marc de la taula del diàleg, l'exconseller va preguntat si l'Estat serà prou valent per entendre que hi ha un conflicte polític, que Catalunya és un subjecte polític i que es resoldrà votant a les urnes. «Seran prou valents per entendre que el desllorigador són les urnes i la democràcia? Les urnes no són el problema, són la solució», va concloure.

Pel que fa al debat intern a l'entorn de JxCat, Rull va defensar que després del procés de negociació hi ha d'haver un «únic instrument», JxCat.