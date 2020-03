Torra exigeix recuperar l'escó arran de les revelacions sobre la JEC

Quim Torra va exigir ahir a Roger Torrent que li torni l'escó de diputat. El president de la Generalitat va demanar al president del Parlament que reconsideri la decisió de retirar-li l'escó a fi de recuperar tots els seus drets com a membre de la cambra, després de les vinculacions de membres de la Junta Electoral Central (JEC) amb Cs i PP.

Durant la sessió de control d'ahir al matí al Parlament, Torra també va lamentar que Torrent no hagi protestat després que el president del grup de Cs, Carlos Car-rizosa, l'hagi qualificat «d'okupa».

Sobre la polèmica per la relació del vocal de la JEC Andrés Betancour amb Cs, Carrizosa va recordar que el Govern té assalariat Marc Marsal, que alhora és membre de la Junta Provincial de Barcelona.

Torra va interpel·lar Torrent durant la resposta al president del grup de JxCat, Albert Batet: «Ara que sabem com estaven de viciades les resolucions [de la JEC], perquè políticament eren una persecució contra l'independentisme, demano a la cambra i al president que, prenent com a base la votació del 4 de gener, reconsidereu la decisió de retirar-me l'escó perquè pugui tenir tots els drets com a diputat».

El president del Govern també va demanar que el Parlament recuperi la llei per tenir una Sindicatura Electoral pròpia, i evitar així dependre de la JEC. Just abans, Batet ja va qualificar de «delicte electoral», «suborn» i «fet molt greu» la relació de la Junta Electoral amb Cs i PP: «S'haurien d'inhabilitar les decisions de la JEC, és una vergonya, han estat fent trampes, han comprat l'àrbitre i jugat amb la democràcia», va remarcar el president del grup parlamentari de JxCat.

La polèmica per la JEC també va ser present durant la pregunta de Cs. Carrizosa va recordar que Marsal està «a sou del Govern» i alhora és membre de la Junta Provincial de Barcelona, i va preguntar a Torra si ho havia oblidat: «No ens pot donar lliçons de democràcia», va apuntar. Seguidament, el dirigent del partit taronja va acusar Torra i el president espanyol, Pedro Sánchez, de «bloquejar Catalunya» amb la taula de diàleg.

Per la seva banda, el president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, va carregar contra JxCat per haver criticat des de les seves files la taula de diàleg entre governs, especialment durant l'acte del Consell per la República a Perpinyà per boca de l'exconsellera Clara Ponsatí.

Durant la sessió de control al Govern, el republicà va retreure al president, Quim Torra, que «des de les seves sigles –JxCat– es va sentir com es menystenia la taula de diàleg on ell, el vicepresident, dos consellers i diputats van asseure's per buscar una solució política al conflicte polític». «No entenem com es pot seure a defensar l'autodeterminació i l'amnistia, i poques hores després carregar amb duresa i amargor», va lamentar Sabrià.

En aquest sentit, va recordar a Torra que va ser ell qui va «liderar la delegació catalana» en aquella reunió, que després altres membres –i especialment Ponsatí– criticaven.