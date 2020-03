La UE diu que no tolerarà entrades «il·legals» de migrants i refugiats des de Turquia

La Unió Europea va avisar ahir que no «tolerarà» entrades «il·legals» des de Turquia i enviarà «l'ajuda necessària» a Grècia per blindar la frontera. «Esperem que els refugiats respectin les lleis europees», va assegurar el ministre d'Interior croat, que va presidir la reunió d'urgència amb els seus homòlegs europeus a Brussel·les per tractar aquesta qüestió.

Sobre la suspensió de les sol·licituds d'asil a Grècia, la Comissió Europea va dir que no sap si el govern grec està respectant el dret d'asil perquè li manca «informació», però va defensar que qualsevol mesura ha de seguir les normes internacionals. «Confiem que les autoritats gregues segueixin això», va dir l'eurocomissària d'Interior, Ylva Johansson.

Johanson considera que la situació a la frontera turco-grega és «molt preocupant» i va defensar que cal «desescalar la situació». Les capitals europees van assegurar que prendran «totes les mesures necessàries» per evitar entrades «il·legals» al bloc «d'acord amb la llei europea i internacional». «Les fronteres de la UE no estan obertes», va avisar Johanson.

El bloc va acusar Turquia d'utilitzar «la pressió migratòria amb fins polítics» i va reclamar al govern de Recep Tayyip Erdogan que compleixi amb l'acord del 2016 contenint refugiats i immigrants. «Nosaltres continuem pagant pels immigrants i complim la nostra part», va queixar-se el ministre croat.

L'Alt Representant de la Unió Europea, Josep Borrell, va criticar les «accions unilaterals» de les autoritats turques. «Els que estan pagant el preu són les persones, els refugiats sirians i els migrants», va avisar Borrell en una roda de premsa després de tenir diverses trobades amb el govern de Recep Tayyip Erdogan, amb qui va dir que va mantenir una «conversa constructiva».

Borrell va demanar a Erdogan que no «encoratgi» el moviment de refugiats cap a la frontera amb Grècia per no posar en risc les seves vides. «Hem d'intentar per tots els mitjans que la gent no cregui que la frontera amb Europa està oberta», va dir Borrell, que va subratllar que «posar» els migrants davant la frontera implica «riscos».