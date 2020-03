Casado va saber que la JEC inhabilitaria Junqueras abans que l'hi comuniquessin

El líder del PP, Pablo Casado, va conèixer la decisió de la Junta Electoral Central d'inhabilitar Junqueras com a eurodiputat abans que se l'hi comuniquessin formalment. Arran d'una petició d'informació ciutadana, la JEC ha fet públic que la sessió del 3 de gener on es va adoptar la decisió va acabar a les vuit del vespre i que ho va comunicar, per correu electrònic, a les diferents formacions polítiques. Concretament, al PP ho van remetre a 2/4 i mig de 9. Just una hora abans que Casado publiqués una piulada en què ho donava per fet. «A cada sessió dels separatistes respondrem amb la fermesa de l'Estat de Dret», afegia. Més País va denunciar el cas davant de l'organisme i va demanar una investigació. La formació d'Íñigo Errejón manté que la JEC, «com a àrbitre suprem del nostre procés electoral», ha de defensar la «igualtat de totes les parts en els processos electorals».