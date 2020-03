ERC i Compromís volen que el Congrés investigui Joan Carles I

El Grup Parlamentari Republicà i Compromís van registrar ahir una instància al Congrés per reclamar la creació d'una comissió d'investigació per presumptes «irregularitats» del rei emèrit, Joan Carles I.

Les formacions volen que es determinin, si n'hi ha, responsabilitats «ètiques i polítiques». La petició arriba, segons argumenten a la instància, arran de les notícies publicades que detallen que la Fiscalia suïssa investiga una «suposada donació de 100 milions de dòlars que Joan Carles hauria rebut del seu homòleg, el rei de l'Aràbia Saudita».

També pel presumpte «obsequi» que el rei emèrit hauria fet a Corinna Larsen, «una xifra multimilionària des d'un compte suís a una fundació procedent d'un paradís fiscal» l'any 2012.

Les formacions insisteixen que l'abdicació de Joan Carles ha suposat també «la renúncia al privilegi d'inviolabilitat pels seus actes personals». Una situació que, al seu entendre, s'ha d'interpretar com una «exoneració de responsabilitat».

Més enllà d'aquestes possibles responsabilitats, els grups asseguren que el Congrés també ha de determinar responsabilitats polítiques i ètiques que es puguin derivar «de la que podria ser una activitat delictiva realitzada durant anys sota la impunitat de la Constitució Espanyola».

L'objectiu de la comissió ha de ser, segons els promotors, detectar presumptes irregularitats, presumptes casos de blanqueig de capitals i «xantatges», així com la possible existència de «xarxes i estructures opaques per a l'adjudicació de contractes «tant en territori estatal com a l'estranger i la seva relació amb l'excap de l'Estat espanyol».

En concret, diuen, el contracte de l'AVE a la Meca. D'altra banda, JuntsxCatalunya també va registrar una bateria de preguntes al Congrés sobre aquest cas i va firmar la petició per crear una comissió d'investigació. «El Govern progressista facilitarà una comissió d'investigació sobre la corrupció que envolta la monarquia espanyola?», va preguntar Laura Borràs en una piulada.



Conflicte amb el Govern

D'altra banda, Unides Podem ha obert un altre front amb el PSOE en anunciar que promourà una comissió d'investigació al Congrés sobre les «presumptes activitats corruptes» del rei Joan Carles, indagacions parlamentàries que fonts socialistes van avançar que no avalaran.

Malgrat que tot sembla indicar que no prosperarà, la proposta d'Unides Podem ha suposat una nova discrepància amb el seu soci de Govern en una setmana en què s'han visibilitzat manca d'acords en la llei de llibertat sexual, el cas Couso i el paper del ministeri de Treball dirigit per Yolanda Díaz, d'Unides Podem, amb el coronavirus.

Va ser el portaveu d'Unides Podem, Pablo Echenique, qui va fer pública la decisió de la formació liderada pel vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias, d'«arribar fins al final» en les investigacions sobre el rei emèrit, després de conèixer-se que la Fiscalia de Ginebra investiga unes donacions milionàries a la seva amiga Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Abans de fer pública la proposta a través d'un vídeo a Twitter, Echenique va avisar de la seva intenció a la portaveu parlamentària socialista, Adriana Lastra.