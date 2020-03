El Govern es proposa evitar el despoblament del món rural

El Govern català ha posat en marxa el projecte País Viu, una estratègia per treballar de la mà del territori per evitar el despoblament i l'envelliment del món rural, així com la concentració de persones a les metròpolis.

«Volem generar una estratègia que doti de les eines necessàries a cadascun dels territoris perquè tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida allà on ha nascut i no hagi de marxar», assegura la consellera de Presidència, Meritxell Budó, en una entrevista concedida a un grup de periodistes de mitjans que formen part de l'Associació de Premsa Local i Comarcal (APLC).

Segons Budó, «amb les dades constatem que hi ha certes comarques amb un despoblament important, o municipis amb un gran envelliment, cosa que genera conseqüències com el tancament d'escoles o centres hospitalaris». Aquest projecte, que ja ha començat a la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Pallars Sobirà i l'Alt Urgell, pretén involucrar els ajuntaments, els consells comarcals i la societat civil per afrontar els reptes demogràfics i d'equilibri territorial.

En aquest sentit, Budó explica que cal «millorar les infraestructures», però sobretot «la connectivitat per poder desenvolupar negocis, la fibra òptica». Segons la consellera de Presidència, en aquest moment encara hi ha 13 capitals de comarca que no tenen la connexió de fibra òptica, i el Govern treballa «perquè el 2020 totes les capitals de comarques tinguin fibra òptica, i el 2023 tots els municipis de més de 50 habitants ja tinguin tota la connectivitat».



Pressupost

Ara com ara el Govern no ha assignat una partida econòmica concreta per a aquest projecte, tot i que sí que ha pres «una sèrie de decisions polítiques amb un pressupost al darrere que problablement formarà part de tot el que s'ha de fer per portar a terme aquesta transformació».

Segons Budó, algunes de les accions previstes en el projecte País Viu ja estan pressupostades aquest any, i per tant «no caldrà esperar al 2021 per veure'n els primers resultats.

Projecte Viu és un programa de vocació municipalista, segons explica la consellera de Presidència, Meritxell Budó. «La majoria dels membres del Govern venim del món municipal i sabem què és fer d'alcaldes i de regidors, i sabem què vol dir gestionar el territori», defensa Budó.