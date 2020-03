La junta de tractament de Lledoners aplica l'article 100.2 als exconsellers Turull i Rull

La junta de tractament de la presó de Lledoners va acordar ahir aplicar l'article 100.2 del reglament penitenciari als exconsellers Jordi Turull i Josep Rull, que d'aquesta manera se sumen a la resta de presos del procés i podran sortir de la presó unes hores al dia per anar a treballar.

Segons va informar la conselleria de Justícia, l'aplicació de l'article 100.2, que pot ser immediata, encara que requereix de la posterior autorització de la jutge de vigilància penitenciària, permetrà Turull i Rull romandre de dilluns a divendres 12 hores al dia fora de la presó per treballar.

D'aquesta manera, els nou presos del procés ja poden sortir de la presó unes hores al dia de dilluns a divendres per treballar, exercir voluntariat o tenir cura de familiars, gràcies a l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari, que la Fiscalia considera un tercer grau encobert. La Fiscalia ha recorregut contra l'aplicació d'aquesta flexibilitat en el règim penitenciari del líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart –que ja ha estat avalat per la jutge–, i també en el cas de l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez i dels exconsellers Joaquim Forn i Dolors Bassa.

El primer pres del procés en sortir de la presó en virtut de l'article 100.2 va ser Jordi Cuixart, el 13 de febrer passat, per treballar a la seva empresa i exercir voluntariat, amb un permís de nou hores i mitja, cinc dies la setmana, de dilluns a divendres.

Després de Cuixart va ser el cas, el 17 de febrer, de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, amb un permís de nou hores al dia tres dies per setmana per cuidar la seva mare, i l'exconsellera Dolors Bassa, també per tenir cura d'un familiar d'edat avançada, tres dies la setmana, vuit hores cada jornada. Posteriorment, va ser l'exconseller d'Interior Joaquim Forn qui el 20 de febrer va sortir per primera vegada en aplicació de l'article 100.2, que li permet anar a treballar de dilluns a divendres, dotze hores i mitja cada dia, al departament legal de la productora Mediapro.

Després va ser l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez, que el 25 de febrer passat va començar les seves tasques de voluntariat a la Fundació CanPedro de Barcelona, dedicada a atendre persones en risc d'exclusió social, amb un permís d'onze hores al dia, tres cops per setmana entre dilluns i divendres. El següent en sortir va ser l'exconseller d'Exteriors Raül Romeva, que va sortir el dia 2 de març per treballar en una associació privada tres dies la setmana, durant sis hores cada jornada.

L'últim dels presos del procés que ha sortit de la presó per treballar ha estat fins ara l'exvicepresident Oriol Junqueras, que ho va fer per primera vegada dimarts passat, 3 de març, per treballar sis hores, tres dies entre setmana, com a docent al campus Manresa de la UVic-UCC.