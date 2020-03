La jutge no fa cas de la Fiscalia i avala que Cuixart surti de la presó per treballar

La jutgessa de vigilància penitenciària ha rebutjat el recurs de la Fiscalia i ha autoritzat l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari al líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que li permet sortir de presó cinc dies la setmana, durant 9 hores i mitja la jornada, per anar a treballar.

La titular del jutjat de vigilància penitenciària número 5 de Catalunya avala la decisió de la junta de tractament de la presó de Lledoners (Bages) de flexibilitzar el règim penitenciari del líder d'Òmnium, en concloure que presenta un risc de reincidència baix, si bé insta el centre a comunicar-li setmanalment la valoració de com evoluciona l'intern.

El fiscal va recórrer la decisió de la presó de Lledoners, acordada el 6 de febrer, en considerar que la seva condemna a nou anys per sedició també té un objectiu «d'intimidació» a la societat per dissuadir la comissió de delictes i perquè el president d'Òmnium «no assumeix el caràcter delictiu dels fets que van ser objecte de condemna» i, per això, persisteix el risc de reincidència.

Per contra, la jutge, com ja va fer quan va autoritzar un permís de 72 hores a Cuixart –també en contra del criteri de la Fiscalia–, insisteix que el líder d'Òmnium presenta un risc baix de reincidència, ha assumit les conseqüències dels seus actes i ha mostrat motivació per al canvi.

En el seu acte, la jutge precisa a més que no és obligatori que l'intern mostri penediment per poder obtenir aquest tipus de permisos.

La jutge recorda que el Suprem va desestimar «de manera expressa» en la seva condemna la petició de la Fiscalia per fixar un límit temporal a l'accés al tercer grau i a l'itinerari penitenciari dels presos i retreu al ministeri públic que ara intenti aconseguir el que no va aconseguir en la sentència a través d'una 'oposició fèrria' a la flexibilització de la situació dels interns.

La magistrada carrega contra la pretensió de la Fiscalia, que a partir de la frase de Cuixart «ho tornarem a fer» va exigir que faci un programa específic perquè se li ensenyi a respectar la llei, ja que només es pot aconseguir el que desitja usant els mecanismes legalment establerts.