Mor l'exsecretari general de l'ONU Javier Pérez de Cuéllar

L'exsecretari general de les Nacions Unides Javier Pérez de Cuéllar va morir ahir a la nit a casa seva als 100 anys, segons va informar la premsa peruana.

El president del Perú, Martín Vizcarra, va lamentar «profundament» la defunció del diplomàtic, el qual va qualificar «d'insigne peruà, demòcrata com no n'hi ha». «Va dedicar tota la seva vida a la feina per engrandir el nostre país», va afegir al seu compte de Twitter.

També l'actual secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, va enviar les seves condolences a la família de Pérez de Cuéllar i al poble peruà.

«Va ser un estadista consumat, un diplomàtic compromès i una inspiració personal que va deixar un profund impacte a les Nacions Unides i al nostre món», va assegurar Guterres, segons un comunicat que va emetre el seu portaveu, Stéphane Dujarric.