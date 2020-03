Els pèrits diuen que Peral volia tornar amb el seu presumpte còmplice

L'agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona Rosa Peral volia «recuperar» el seu amant i company de patrulla Albert López i per això negava «a qualsevol preu» mantenir una relació amb la seva parella, el també policia Pedro Rodríguez, durant les setmanes abans que Rodríguez aparegués assassinat, segons els pèrits informàtics que han analitzat el contingut dels telèfons mòbils de la Rosa i l'Albert, acusats d'assassinar la matinada de l'1 al 2 de maig del 2017 el Pedro, el cos del qual va ser trobat al maleter del seu cotxe carbonitzat als voltants del pantà de Foix.

«De l'estudi de tarifació es dedueix una relació sentimental entre la Rosa i l'Albert i entre la Rosa i en Pedro, en un triangle amorós», va dir un dels experts, que va assegurar que, de fet, «el que volia la Rosa era recuperar l'Albert negant costés el que costés tenir una relació amb en Pedro».

Per defensar aquesta tesi, els investigadors apunten a nombrosos «elements objectius», com ara l'anell de compromís que l'acusat li va regalar setmanes abans del crim i que ella lluïa de vegades, les converses de WhatsApp que han interceptat i les visites que l'Albert va fer al domicili de la Rosa «quan en Pedro no hi era», apunten els investigadors.