Contagiat un alumne del col·legi de la Princesa Leonor i la Infanta Sofía

Un alumne del col·legi madrileny Santa María de los Rosales, en el qual estudien la Princesa Leonor i la Infanta Sofía, ha donat positiu per coronavirus, segons han informat fonts de l'executiu autonòmic.

En concret, l'estudiant que ha donat positiu per coronavirus és un alumne de batxillerat, per la qual cosa no pertany a la classe de la Princesa Leonor ni de la Infanta Sofía. El cas és lleu i no ha requerit hospitalització.

El col·legi, que ja ha informat els pares del cas, mantindrà l'activitat escolar normal aquest dilluns, seguint amb les mesures d'higiene i protecció del Ministeri de Sanitat.

Els Reis, com tots els pares, seguiran les recomanacions i les mesures que prenguin els responsables sanitaris, per la qual cosa Leonor i Sofía acudiran aquest dilluns a classe com la resta dels alumnes, segons fonts de Sarsuela.