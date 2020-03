Una dona de 87 anys amb patologies prèvies és la primera víctima mortal a Catalunya

Una dona de 87 anys amb patologies prèvies va morir ahir a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona per coronavirus, la primera víctima mortal a Catalunya i la vuitena a Espanya. Així ho va anunciar el secretari de Salut Pública, Joan Guix, qui va confirmar nou casos més, el que eleva fins a 46 el total d'afectats confirmats a l'autonomia.

Més d'un centenar de treballadors del sector sanitari estan aïllats a Catalunya després que hagin entrat en contacte amb pacients infectats pel coronavirus, segons van confirmar fonts del departament de Salut de la Generalitat. Es tracta del personal sanitari de diversos centres hospitalaris de tot el territori català, que formen part de les més de 500 persones que actualment estan en quarantena per haver mantingut relació amb algun infectat, segons l'últim balanç oficial.

No obstant això, les mateixes fonts van evitar detallar en quins centres treballen i es van limitar a indicar que es troben als seus respectius domicilis, d'on no podran sortir en els propers 14 dies fins a poder comprovar si realment han estat contagiats.

Paral·lelament, la Generalitat va demanar extremar la precaució i evitar visites a residències de gent gran, amb discapacitat o trastorns de salut mental, si es té febre o si s'ha estat a zones de risc de contagi del coronavirus. Així ho van anunciar el director de l'Agència Catalana d'Avaluació Sanitària, César Velasco, la directora general d'Autonomia Personal i discapacitat del departament d'Afers Socials, Aina Plaza, i el director del programa d'Atenció Integrada, Social i Sanitària, Sebastià Santaeugenia, després d'una reunió al departament de Salut entre patronals i sindicats de treballadors de residències, a qui es va informar de les mesures de prevenció i control que la Generalitat ha decidit per a aquests supòsits. El protocol dissenyat demana a familiars i treballadors que reforcin la rentada de mans, utilitzin sempre mocadors d'un sol ús, que els llencin a papereres amb tapa i que es netegin les mans després de fer-los servir.

A més, el departament d'Educació va instar els instituts de Formació Professional inicial que imparteixen títol de grau mitjà o superior d'àmbit sanitari a suspendre, fins a nou avís, les pràctiques que els seus estudiants fan a centres assistencials del sistema sanitari català. Conscient de «l'impacte» que la decisió té en la docència d'aquests graus, Educació va demanar disculpes pels inconvenients que es puguin generar.

D'altra banda, un turista que s'allotjava a l'hotel Arts de Barcelona, de cinc estrelles, va donar positiu per coronavirus i ha estat ingressat en un hospital, fet pel qual l'establiment ha posat en quarantena els treballadors que podrien haver estat en contacte amb ell. El turista va ser a l'hotel, que és situat a la Vila Olímpica, entre els dies 1 i 4 de març, segons va explicar la direcció de l'establiment en una carta enviada als clients.

D'altra banda, la direcció general de Salut Pública de la Comunitat de Madrid va decidir tancar durant almenys un mes els 213 centres de gent gran, com llars i clubs, de l'autonomia per evitar els contagis per coronavirus. La Comunitat de Madrid, on quatre ancians han mort per la malaltia, va adoptar la mesura en considerar que hi ha «un risc imminent i extraordinari per a la salut pública i, en particular, per als usuaris i treballadors» dels centres.