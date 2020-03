ERC demanarà que el vot del suplicatori a Puigdemont sigui secret

ERC demanarà al Parlament Europeu que el vot del suplicatori als eurodiputats Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín sigui secret perquè afirma que «les pressions dins dels partits són molt fortes». Ho va explicar l'eurodiputada republicana Diana Riba en una trobada amb la premsa al Col·legi de Periodistes.

Riba també va destacar que el procés del suplicatori pot durar entre quatre mesos i dos anys, depenent de «com estigui de saturat el comitè jurídic» i perquè ha d'estudiar la sentència del Tribunal Suprem. També va informar que ERC demanarà canvis en la composició d'aquest comitè, que ha de tramitar el suplicatori, perquè l'actual president és un membre de Cs, i això, va remarcar Riba, «pot crear un conflicte d'interessos». L'eurodiputada d'ERC va dir que el Parlament Europeu ha d'entendre que no es tracta d'un suplicatori «normal» i que és important que tothom tingui «clar» què està votant i que no sigui «un més». Riba també va destacar que dins del grup parlamentari ALE, del qual forma part ERC, «tots estan coordinats amb el tema del suplicatori» i que «no hi ha cap fissura en aquest sentit».

Diana Riba va dir que ERC demanarà el canvi de president de la comissió d'Assumptes Jurídics, que és el responsable d'elaborar un informe que revisa si tots els eurodiputats han recollit les seves credencials. Riba va assegurar que aquest no contempla els casos de Puigdemont, Comín i Junqueres, «justificant que ja farien un informe a part, que encara està en espera de fer-se».