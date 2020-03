El PSOE tanca la porta a investigar el rei Joan Carles

La portaveu socialista al Congrés i sotssecretària general del PSOE, Adriana Lastra, va assegurar ahir que el rei emèrit està protegit per la Constitució i és «inviolable». Lastra, que va protagonitzar a Pamplona el programa Fòrum SER Navarra, va respondre així en ser preguntada pel suport de Podemos a la creació d'una comissió que investigui la procedència d'un compte a Suïssa del 2008 amb 100 milions de dòlars, assumpte pel qual s'ha interessat la Fiscalia Anticorrupció. «És una comissió que no hi cap constitucionalment», va dir Lastra, qui va recordar que ja en va voler crear una el Parlament i «ho va impedir el Tribunal Constitucional.»

Va afegir a més que «democràcia és llei, és compliment de les normes i dels procediments», amb els quals en el PSOE «sempre hem estat molt respectuosos».

Lastra va demanar per això que s'actuï amb «rigor» i va recordar que no és aquesta la primera vegada que es planteja al Congrés una comissió per investigar el rei emèrit, i «sempre els lletrats han dit que no procedeix l'admissió a tràmit».

Tot i aquesta diferència de criteris, Lastra va asseverar que la convivència entre PSOE i Podemos «és bona» i va atribuir les diferències de les quals es parla al «soroll ambiental».

De fet, PSOE i Podemos van abordar ahir els frecs sorgits al si del Govern arran de qüestions com la llei de llibertat sexual en una reunió de la comissió de seguiment del pacte de coalició, en la qual van reafirmar el «treball conjunt» de la coalició. «El treball conjunt de la coalició es basa en el diàleg constant, que fa molt més fort el govern de coalició», van assenyalar fonts socialistes al final de la reunió de la comissió de seguiment celebrada ahir a la tarda, malgrat que inicialment era prevista per a dijous que ve.

Des de les files de Podemos, en una entrevista a RNE, Irene Montero va parlar exclusivament de «debats» dins del Govern, no de discrepàncies, i va recalcar que l'important és que l'Executiu aprovi iniciatives com la llei de llibertats sexuals, que és «pionera» i situarà Espanya «com a referent internacional d'implementació de polítiques públiques que protegeixin les dones».