Tunísia, en alerta màxima després d'un atac suïcida amb un mort i cinc ferits

El ministeri de l'Interior tunisià es troba en alerta màxima enfront de qualsevol «risc potencial», després de l'atemptat terrorista comès ahir per dos kamikazes contra una patrulla de policia a la capital, en el qual van resultar ferits cinc agents i un civil. Interior va confirmar que dos individus van estacionar laa moto al costat d'un lloc de control policial pròxim a l'ambaixada dels Estats Units, al barri financer de Lac, fingint demanar informació quan van detonar el cinturó explosiu. Segons l'emissora local Mosaique FM, un dels policies ferits hauria mort, encara que això no havia estat anit confirmat per fonts oficials. Les forces de seguretat van tancar l'accés al centre de la ciutat com a mesura preventiva i els treballadors de les oficines pròximes al lloc de l'explosió estaven confinats. El juny passat, Tunísia va sofrir un doble atemptat suïcida en dos punts diferents de la capital que va segar la vida d'un agent i va ferir 8 persones.