Turquia redirigeix a la frontera terrestre refugiats que van a les illes gregues

Les autoritats turques impediran la sortida al mar a refugiats i migrants que intentin embarcar-se cap a les illes gregues i, de moment, els encaminen cap a la frontera terrestre amb Grècia, va dir ahir l'agència turca Anadolu. La comandància de la guàrdia costanera turca va informar al seu compte oficial de Twitter que «el principi de no intervenir quan migrants indocumentats volen abandonar Turquia no s'aplica a les sortides a la mar, per comportar risc per a la vida». Indica que les forces de seguretat, inclosos els guardacostes, «extremaran les mesures per impedir sortides a la mar». El motiu, afegeix, és que «els guardacostes grecs retornen immediatament els migrants clandestins en entrar en aigües territorials gregues, els trenquen el motor, foraden la barca i els abandonen al mar en una situació desesperada». Ahir, una embarcació dels guardacostes va interceptar una llanxa amb 41 persones de l'Afganistan i el Senegal.