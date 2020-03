La UE preveu un augment ràpid dels contagis

? La Unió Europea registrarà un «ràpid augment» dels casos de coronavirus durant les properes setmanes, segons el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC). La Comissió Europea va demanar «solidaritat» entre els estats membres i va reclamar que les mesures que s'adoptin en l'àmbit nacional no perjudiquin la resta. La directora de l'ECDC, Andrea Ammon, va traslladar aquest missatge als ministres de Salut de la UE a la reunió extraordinària que van mantenir a Brussel·les per compartir les mesures que han adoptat per tallar la propagació de la malaltia. Tant la comissària de Salut, Stella Kyriakides, com el comissari de Gestió de Crisi, Janesz Lenarcic, van demanar als Estats membres que mostrin «solidaritat» i no adoptin accions que puguin perjudicar la resta. «Tenim diversos mecanismes que ens permeten tractar amb efectivitat la situació. Es treballa millor si hi ha solidaritat entre els Estats membres», va dir.