Vox critica el 8-M perquè "es vol convertir en el dia mundial de l'odi a l'home": «No ens representen»

La portaveu de Vox, Rocío Monasterio, s'ha volgut desmarcar de la diada de la dona treballadora, aquest 8 de març, perquè "es vol convertir en el dia mundial de l'odi a l'home". En el marc de l'assemblea a Vistalegre, la portaveu ha llegit un manifest sota el títol "No en el nostre nom' on asseguren que es vol convertir el 8-M en "el dia mundial de l'odi a l'home". "Les dones no som víctimes, no ens representa un dia pensat per a l'extrema esquerra on les consignes més repetides parlen de subvertir l'ordre del món, col·lectivitzar la dona i se'ns presenta com a part d'un moviment social", ha llegit. A més, Monasterio ha anat més enllà i ha assegurat que es vol "alliberar" del "'burka' ideològic" que vol "imposar una doctrina totalitària".

La portaveu ha reiterat en diverses ocasions que a Espanya "els homes i les dones tenen els mateixos drets". "Nosaltres serem com vulguem, però el que sobretot som és lliures", ha insistit, per demanar després que "no es criminalitzi" el seu pare, fill i marit "pel simple fet de ser homes". En aquest sentit, Monasterio ha criticat que es digui que la societat està caracteritzada "per la violència, l'opressió i la dominació dels homes sobre les dones". "No és veritat", ha resolt.

Durant el discurs, Monasterio ha assegurat que "a l'Espanya d'avui" no la representa la ministra Irene Montero, que ha afirmat que "vol imposar un discurs per col·lectivitzar totes les dones", ni la vicepresidenta Carmen Calvo, a qui ha titllat de "totalitària". "Ens tracta de manera despectiva a les dones que no professem la seva ideologia; diuen que volen un món on estiguem totes juntes però ens condemna per discrepar", ha continuat.

Monasterio també ha aprofitat per carregar contra l'ecologisme i contra la immigració, i ha assegurat que es vol alliberar del "'burka' ideològic" que, segons considera, li imposa l'esquerra que després "no s'atreveix a denunciar el 'burka' de l'islam". "No tenen vergonya", ha sentenciat.

La portaveu també ha criticat els partits que "en nom de la solidaritat i el fals paternalisme" volen "imposar la ideologia de gènere". Per a Vox, això implica "obligar els nens a assistir a xerrades sexuals" i "eliminar la frontera biològica entre l'home i la dona". "No seré dòcil ni submisa ni callaré davant els atacs i els intents de col·lectivització del feminisme supremacista que em diu com tractar el meu pare, el meu marit i el meu fill", ha conclòs.



Vídeo de les diputades



Durant l'acte, a banda del manifest s'ha projectat un vídeo amb diverses diputades al Congrés de la formació, on han criticat les "pràctiques culturals que denigren la dona", i han posat exemples com l'ablació, el matrimoni forçat o l'avortament. A més, han apostat per un país "en concòrdia i no amb divisió" i que ofereixi "les mateixes oportunitats" als nens i a les nenes.



Assemblea a Vistalegre

Durant l'assemblea general ordinària d'aquest dissabte al matí, s'ha reelegit Santiago Abascal com a president de la formació per als propers quatre anys.

El tresorer, Pablo Sáez, ha explicat que el 2019 el partit ha tingut més de 5 milions d'euros de beneficis tot i haver-hi diverses campanyes electorals. De fet, aquestes campanyes li han permès de passar dels primers 12 diputats autonòmics a Andalusia el 2018 a tenir-ne 57, 52 diputats al Congrés, tres senadors, quatre eurodiputats, 540 regidors, deu diputats a les diputacions i cinc alcaldes a les províncies castellanes de Conca, Valladolid, Àvila, Burgos i Segovia. El secretari general, Javier Ortega Smith, ha recordat que les furgonetes de la formació han recorregut més de 48.000 quilòmetres per tot Espanya.

El partit també ha presumit de treballar durant l'any passat en 140 procediments judicials. D'aquests, 42 van ser per delictes d'odi, com la querella presentada contra els autors d'una pintada on es veia Abascal amb un tret al front. També s'han personat en 38 causes per delictes d'odi amb vandalisme, 18 causes per delictes contra la Constitució, com el judici al Tribunal Suprem contra els polítics independentistes, 16 causes per corrupció, nou per delictes electorals, quatre per llibertat d'expressió, dos en defensa de la llengua espanyola, dos per prevaricació i dos per terrorisme.