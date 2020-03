Torra demana unitat electoral entre JxCat i ERC

? El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, va proposar ahir que el seu partit, Junts per Catalunya (JxCat), i Esquerra Republicana (ERC) concorrin als propers comicis autonòmics amb la mateixa oferta electoral de «ruta cap a la independència». «Si no és possible una llista unitària, com a mi m'agradaria i com que crec que és l'objectiu que vol la majoria del moviment independentista, sí que apel·lo els partits polítics que siguin capaços de consensuar una part del programa electoral en què es traci la ruta cap a la independència», va subratllar. El president català va fer aquestes declaracions després de mantenir a Palma una trobada amb la directiva de l'Obra Cultural Balear.

Torra va dir que podria quedar-se en els «molts retrets» i les «moltes diferències estratègiques» posades de manifest entre ERC i JXCat en els darrers temps, que l'han portat a anunciar que convocarà eleccions quan s'aprovin els Pressupostos autonòmics, però la seva voluntat és «mirar endavant». Per al president català, cal «adonar-se que només amb la força de la unitat de tots els partits polítics, de les entitats i de la ciutadania» es podrà «culminar el procés d'independència».