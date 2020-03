Bosch dimiteix de conseller per la gestió del cas de presumpte assetjament a Exteriors

El fins ara conseller d'Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, plega. Després d'una reunió extraordinària de l'Executiva nacional d'Esquerra, el republicà ha anunciat que presenta la dimissió com a membre del Govern per la gestió que s'ha fet del presumpte cas d'assetjament sexual protagonitzat pel que fos el seu cap de gabinet. La dirigent d'ERC Marta Vilalta ha pressumit que l'Executiva d'ERC ha "actuat" davant uns fets "greus": "No podem tenir cap mena de tolerància". Bosch, en dimitir, ha admès que "fa més servei marxant" que seguint al Govern.

La decisió arriba després que el diari Ara destapés el cas i expliqués que s'havia fet cessar el suposat responsable dels episodis d'assetjament però sense que s'apliquessin totes les mesures que el protocol de la Generalitat té previst. Al matí d'aquest dilluns, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha convocat Bosch al Palau per demanar-li explicacions i comunicar-li que iniciaria accions per investigar el cas des de Funció Pública. Precisament el conseller responsable de la cartera dels treballadors de la Generalitat, Jordi Puigneró, també s'ha manifestat en aquest sentit, tot acusant Exteriors de "prendre decisions unilaterals" i de no informar Administració Pública del cas d'assetjament.

Des de JxCat, Catalunya en Comú, Cs i el PSC també han reclamat explicacions a Bosch al llarg del dia, tot demanant extremar les mesures necessàries de protecció de la víctima i l'aplicació dels protocols. Des d'ERC, al matí ja havien reunit l'Executiva per a després reivindicar en roda de premsa haver estat "contundent" amb el cessament del cap de gabinet del conseller d'Exteriors. La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, havia apuntat que l'alt càrrec va ser cessat fa un mes i mig i que el partit el va suspendre de militància. La republicana havia explicat que davant la situació de "gravetat" es va decidir apartar el cap de gabinet i obrir-ne un expedient intern a ERC. Vilalta ha dit també que avalaven la decisió de Bosch d'apartar l'alt càrrec i ha apuntat que es va prendre conjuntament. Per últim, havia admès que hi ha aspectes interns a millorar en els protocols i que hi hauria espai per fer "autocrítica".

Demana disculpes «pel dolor»



En un comunicat, Bosch, ha demanat disculpes en nom seu i de la tota la conselleria pel "dolor que hagi pogut causar" el cas de presumpte assetjament sexual. Exteriors també ha confirmat que obre un procés conjuntament amb la Direcció General de Funció Pública per "esclarir els fets" i "les conseqüències que se'n puguin derivar". A més, el departament farà actuacions de tipus psicosocial per analitzar el "clima" a la conselleria. Bosch també ha indicat una ronda de trobades amb les unitats del departament per "escoltar les opinions" dels treballadors i "posar en comú la situació".

"Des del Departament i el Govern es treballa constantment per evitar qualsevol mena d'actitud masclista o sexista en el lloc de treball, i des que van arribar les primeres informacions s'ha gestionat el cas amb el principal objectiu de no revictimitzar cap persona que pogués estar-hi afectada", assegura Exteriors en el comunicat.