Desmantellen una plantació de més de 1.400 plantes de marihuana en una nau industrial de Vidreres

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de més de 1.400 plantes de marihuana en una nau industrial de Vidreres (Selva). Els agents havien estat investigant des de feia uns mesos i, finalment, entre el 5 i 6 de març van aconseguir arrestar els responsables. En el marc de l'operació es van detenir tres persones, amb edats compreses entre els 42 i 46 anys i de nacionalitats ucraïnesa, francesa i romanesa, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. A un d'ells també se li imputa un delicte de defraudació de fluid elèctric.

Tots ells van passar a disposició del jutge el qual en va decretar l'ingrés a presó. De moment no es descarta que puguin fer-se més detencions. La investigació va començar fa uns mesos, quan els mossos de la comissaria de Santa Coloma de Farners van saber que en una nau del polígon industrial de Vidreres s'hi podrien estar realitzant actes de cultiu de marihuana. A partir d'aquí, els agents van iniciar les tasques de comprovació i investigació per tal de verificar els fets.

Durant la investigació van comprovar que a l'exterior de la nau s'hi sentia una forta olor de marihuana, també es va poder certificar que hi havia aparells d'aire condicionat i ventiladors. Els policies - amb el suport de tècnics de la companyia de llum - també van constatar que la nau no disposava de comptador i que estava connectada directament a la xarxa general.

El passat dijous 5 de març, els mossos van veure un vehicle ocupat per un home que s'adreçava a la nau amb actitud vigilant. Els agents el van aturar, identificar i detenir, després de comprovar que el cotxe desprenia una forta olor de marihuana i que portava avituallament per dues persones més. Una estona més tard van localitzar un segon vehicle ocupat per una altra persona que s'adreçava a la nau i que en veure la presència policial va fugir del lloc a gran velocitat. Els agents el van aturar i detenir prop de les dependències de la Policia Local de Vidreres. A aquest també li van trobar les claus de la nau.

Davant els fets observats, l'endemà es va realitzar una entrada a l'interior de la nau industrial on s'hi van trobar fins a 1.450 plantes de marihuana en diferents estadis de creixement (amb un pes total 350 quilograms) repartides en diverses estances. També s'hi van localitzar tots els estris necessaris pel cultiu i cura de les plantes: aire condicionat, ventiladors, testos i adobs.

Quan els agents estaven fent la inspecció del lloc van localitzar una tercera persona amagada dins l'altell de la nau industrial, el qual va quedar detingut immediatament. A aquesta persona també se li imputa el delicte de defraudació de fluid elèctric.

Els arrestats - un d'ells amb antecedents - van passar el passat dissabte 7 de març a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners, el qual en va decretar el seu ingrés a presó. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.