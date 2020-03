Els gimnasos DIR prenen la temperatura als seus clients per risc de coronavirus

Un usuari del DIR Diagonal de Barcelona arriba al gimnàs com cada dissabte. Però aquesta vegada, abans d'accedir al vestidor, una dona li pren la temperatura corporal per saber si té febre. Aquesta cadena amb 24 gimnasos repartits per tot Catalunya ha començat aquest cap de setmana a posar el termòmetre als seus usuaris dels centres de Barcelona, segons informa El Periódico, com a «mesura de prevenció» davant del coronavirus. Precisament els gimnasos (com els museus, piscines, teatres o discoteques) són un dels espais en els quals Itàlia ha prohibit totes les activitats fins al 3 d'abril per fer front a l'epidèmia que viu el país.

A Espanya la situació no és tan extrema com a Itàlia, però moltes empreses ja han començat a posar fil a l'agulla. Fonts del DIR confirmen que aquesta mesura no significa que algun soci hagi donat positiu per SARS-CoV-2 (el nom científic d'aquest virus d'origen xinès), sinó que és pura i dura prevenció. La decisió segueix, diuen, les «recomanacions» de les autoritats sanitàries. Si la setmana passada l'empresa va començar a mesurar la temperatura dels treballadors de les seves oficines i, posteriorment, dels empleats dels gimnasos, aquest cap de setmana els va arribar el torn als clients.

«Més enllà de prendre'ls la temperatura, recordem als usuaris la importància d'una bona higiene de mans», expliquen fonts del DIR. Així, l'empresa ha començat a col·locar en els seus espais dispensadors amb escuma i líquid desinfectant de mans. També ha reforçat una altra mesura que fins ara era obligatòria (tot i que hi havia qui se la saltava): la col·locació de tovalloles a les màquines de 'fitnes' quan es realitza esport.