Itàlia amplia a tot el país les restriccions de moviments pel coronavirus

Dues persones a Itàlia amb una màscara per prevenir el contagi del coronavirus | ACN

Itàlia ha ampliat a tot el país les restriccions de moviment pel coronavirus després que aquest dilluns la xifra de víctimes mortals hagi superat les 460. En una compareixença, el primer ministre, Giuseppe Conte, ha recomanat als ciutadans que es quedin a casa, i ha fet una crida a la "responsabilitat" per evitar una major crescuda de l'epidèmia i protegir "els més fràgils i vulnerables". Les manifestacions públiques queden prohibides, i es tanquen cinemes, teatres, gimnasos o discoteques. Només es permeten les sortides per treballar i emergències. A més, el tancament de les escoles i universitats s'amplia fins a principis d'abril i es prohibeixen funerals i casaments, com passava fins ara a la zona de la Llombardia.

El decret entrarà en vigor dimarts al matí.