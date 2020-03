Josep Rull surt de Lledoners per primer cop per anar a treballar en aplicació de l'article 100.2

L'exconseller Josep Rull ha sortit aquest dilluns al matí de la presó de Lledoners per primer cop per anar a treballar en aplicació de l'article 100.2. Ho ha fet a un quart de nou del matí. La seva dona l'ha anat a buscar. Tots dos han sortit junts de la presó i s'han dirigit a l'aparcament, on tenien el cotxe aparcat, i han marxat amb ell al volant.

Just després d'ell han sortit Jordi Cuixart i Joaquim Forn, que també poden sortir del centre per treballar i per fer voluntariat. Rull treballarà per l'assessoria legal general de MútuaTerrassa. La Junta de Tractament de Lledoners va decidir dijous aplicar-li l'article 100.2 i podrà sortir 12 hores al dia de dilluns a divendres.