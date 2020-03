El judici a Trapero continua amb el testimoni de l'exconseller Jané

Avui comença l'última setmana de la prova testifical del judici a l'Audiència Nacional contra el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, la intendent Teresa Laplana, i l'exsecretari general d'Interior i l'exdirector general dels Mossos, Cèsar Puig i Pere Soler, respectivament. Serà el torn de diversos comandaments dels Mossos, ex-alts càrrecs de la Generalitat i figures significatives com l'exconseller d'Interior Jordi Jané o el cap polític dels Mossos enviat pel govern espanyol durant el 155, Juan Antonio Puigserver.

Les declaracions arriben després d'una setmana on diversos comandaments dels Mossos, testimonis de la defensa de Trapero, van apuntalat la versió del major, assegurant que sempre es va voler complir amb rigor la interlocutòria judicial de l'1-O, comptant que el dispositiu policial era conjunt.

No obstant això, després del trencament de la coordinació entre els tres cossos, els Mossos no van poder tancar gaires centres per falta d'efectius per abordar la multitud de votants que hi havia impedint l'entrada dels binomis i els antiavalots. També van defensar l'actuació davant la seu d'Economia el 20-S.

Un dels testimonis més importants per a Trapero ha estat el del secretari del TSJC, Joaquim Martínez, que va confirmar la versió del major sobre les seves dues reunions amb la magistrada Mercedes Armas, el 27 de setembre i el mateix 1 d'octubre. En la primera reunió, amb els altres dos caps policials, es va especificar que Diego Pérez de los Cobos coordinaria el dispositiu, i en la segona, el mateix De los Cobos va dir que tot i les les càrregues policials als punts de votació, tenia la situació «sota control».

Avui serà el torn d'Antoni Verger, que la tardor del 2017 era intendent i número 2 del comissari Joan Carles Molinero a la Comissaria Superior de Coordinació Central, Carles Anfruns, que era el cap de la regió policial Metropolitana Sud, i David Boneta, cap dels Mossos a Tarragona, que va fer unes polèmiques declaracions dient que els Mossos obeirien la Generalitat.

També està prevista la declaració del conseller d'Interior fins al juliol del 2017, Jordi Jané, i del secretari del Govern amb el president Puigdemont, Joan Vidal de Ciurana.