Madrid tancarà les universitats i escoles durant 15 dies

La presidenta de la comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciat que tancarà durant quinze dies – a partir de dimecres- tots els centres educatius i universitats per evitar més contagis de coronavirus. Díaz Ayuso ha anunciat la mesura aquest dilluns després del Consell de Govern extraordinari d'aquest dilluns a la tarda i ha assegurat que són "imprescindibles" per l'increment de casos. A banda d'aquesta actuació, també ha anunciat que les activitats quirúrgiques programades i les proves diagnòstiques no preferents es podran suspendre o retardar i també s'aconsella a les empreses que promoguin el teletreball.

El conseller de Sanitat de la comunitat, Enrique Ruiz, ha detallat que en només 24 hores s'han triplicat els casos i que calia prendre "decisions urgents".