Mata d'un tret la seva nòvia, de 37 anys, a València

La violència masclista va causar ahir la seva primera víctima mortal de l'any a la província de València, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Mónica Espinola Nevado, de 37 anys, va morir a l'Hospital La Fe de València, on es trobava ingressada des de la matinada de dissabte després d'haver rebut un tret al cap efectuat presumptament pel seu company sentimental, detingut per la Guàrdia Civil aquella mateixa nit a Vilanova de Castelló i a l'espera de ser posat a disposició judicial, i acusat d'un delicte d'assassinat amb les circumstàncies agreujants de parentiu i comesa per raons de gènere.

Les fonts consultades per aquest diari van indicar que no hi havia constància de denúncies de maltractaments prèvies en la parella, però que la relació entre tots dos era «tòxica». De fet, la víctima va intentar en diverses ocasions posar fi a la seva relació, tot i que sempre acabava tornant amb ell, com, per desgràcia, passa en molts dels casos en què la dependència emocional i la falsa esperança que el maltractador canviarà la seva actitud fa que elles tornin amb els seus agressors, informa 'Levante-EMV'.

«És un psicòpata», va confessar la mateixa víctima a un amic sobre el seu nòvio, Juan Salvador, natural de Xàtiva i a qui tots coneixen amb el sobrenom del 'Niño'. Feia dos anys que la víctima, que deixa dos fills d'una relació anterior, vivia amb el seu presumpte assassí, que va conèixer a la localitat de Novetlè, on també van estar residint una temporada. El crim masclista es va produir la nit de divendres a dissabte en un xalet disseminat pròxim a la urbanització Monteluna de Vilanova de Castelló, on la parella actualment vivia com a okupes després d'haver abandonat un altre immoble de lloguer en les proximitats. Cap dels fills de la víctima es trobava a la casa, ja que el més gran residia de manera habitual amb els seus avis materns i el petit estava amb la família paterna.

Segons les investigacions de l'EMUME de la Guàrdia Civil, traslladat al lloc aquella mateixa nit, el company sentimental i presumpte assassí de la Mónica li va efectuar un únic tret al cap amb el clar objectiu d'acabar amb la seva vida. Fins al lloc es va traslladar una ambulància del SAMU, els sanitaris del qual van evacuar la víctima en estat crític, amb una ferida per arma de foc, a la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital La Fe de València, on ja va entrar en estat de mort cerebral, segons van indicar fonts sanitàries.

Així mateix, la Guàrdia Civil va procedir a la detenció del presumpte homicida com a autor del tret, que finalment ha acabat amb la vida de la víctima. Els metges van certificar la seva mort a l'hospital ahir al matí i el cadàver va ser traslladat a l'Institut de Medicina Legal de València, on avui se li practicarà l'autòpsia.

El presumpte assassí, controlador i possessiu



Persones pròximes a la parella asseguren que el detingut per aquest crim masclista és un home «molt calculador, controlador i possessiu». Així, els amics de la morta recorden com l'any passat per Nadal el seu nòvio es va presentar al xalet d'un amic d'ella, «va trencar la porta i la va treure a estirades dels cabells, emportant-se-la per la força com si fos el seu amo i senyor».

Malgrat aquest caràcter violent i possessiu, la víctima, la Mónica, no va interposar cap denúncia contra ell. Es tracta de la segona víctima mortal de la violència masclista al País Valencià després del crim d'Alina Mocanu, de 34 anys, el 17 de febrer a Moraira.