Els Mossos confirmen que l'escopeter va disparar almenys dos cops contra Roger Español l'1-O

Un informe pericial dels Mossos d'Esquadra ha conclòs que la bola de goma que va ferir greument a l'ull a Roger Español l'1-O a Barcelona era el segon tret que disparava l'escopeter de la Policia Nacional en aquella zona i direcció. Aquest informe està aportat a la causa oberta pel jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona i aquest dilluns l'han ratificat els seus autors. L'informe també identifica concretament l'agent que va fer els dos trets, que coincideix amb un informe pericial privat encarregat per la defensa d'Español i del centre Irídia per a la defensa dels drets humans. En concret, és l'agent UC563.

Segons ha avançat el diari 'Ara' i han confirmat a l'ACN fonts jurídiques, l'informe policial fa un seguiment dels moviments de l'escopeter que va ferir Español quan es trobava a l'altura dels números 228 i 230 del carrer Sardenya, el punt on va resultar ferit prop de l'escola Ramon Llull. Ho fa a través de les diferents imatges recollides per veïns i mitjans de comunicació i que aporten angles de visió complementaris. Les gravacions i fotografies mostren dues seqüències consecutives: a la primera es veu com l'escopeter apunta cap a Español just quan ell està a punt de xutar cap a la línia policial un objecte pla que era al terra. Els Mossos asseguren que l'agent va disparar ja en aquest moment un tret cap a Español, tot i que no especifiquen si es tractava només d'una salva sonora sense projectil o d'una pilota de goma. Després d'aquest moment, Español va tornar cap a la vorera.

En la segona seqüència es veu com l'escopeter identificat fa el mateix moviment i retrocedeix per acabar accedint per darrere d'uns contenidors a la mateixa vorera on es troba Español. Després de diversos moviments dispara per segon cop. En aquest cas sí que es tracta d'una pilota de goma, que és la que va impactar en Español.

L'informe elaborat per Irídia inclou un tercer tret, anterior a aquests dos, tot i que no s'ha pogut determinar si va tractar-se d'una salva o d'una pilota de goma.

El fet que hi hagi més d'un tret contra Español reforça la tesi que no es va tractar d'una resposta aleatòria, tal com l'escopeter ara identificat va declarar en el seu dia al jutjat. El policia forma part del grup d'11 escopeters que el jutge va decidir investigar per les lesions a Español, perquè eren els que es trobaven més a prop seu en el moment de l'impacte. En la seva declaració davant del jutge, l'agent va assegurar que, per protocol, els escopeters no disparen contra una persona en concret sinó que únicament fan ús dels projectils contra un grup violent. "No es pot apuntar algú perquè sigui aquest algú", assegurava el policia, que va defensar que es van veure obligats a disparar contra "la massa" de persones mentre "es retiraven" per protegir-se de les tanques i objectes que els llançaven.

Una versió diferent de la que es desprèn del seguiment recollit a l'informe policial, que recull com l'agent, després del primer tret, va fer el mateix moviment que Español i va tornar-li a disparar a la vorera del carrer Sardenya. Això permetria que en un judici se'l pogués acabar acusant d'un delicte de lesions intencionades i no per imprudència.

En el seu interrogatori l'escopeter va admetre haver tirat "un parell de pilotes" de goma contra les persones que es trobaven al carrer Sardenya, però es va situar a la vorera contrària del punt en què Español va resultar ferit i en el qual el situa l'informe dels Mossos. L'agent va insistir que va complir en tot moment amb el protocol i que va llançar els projectils a molta distància i amb poca intensitat. "No es podia disparar amb menys potència", va assegurar, i va concloure: "Va ser de llibre". El policia també va afirmar que va comptar amb l'aval dels seus comandaments.