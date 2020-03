Puigneró acusa Exteriors de «prendre decisions unilaterals» i de no informar Administració Pública del cas d'assetjament

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Publica, Jordi Puigneró, ha acusat el Departament d'Acció Exterior dirigit per Alfred Bosch de "prendre decisions unilaterals" i de no informar del cas de presumpte assetjament sexual per part de l'excap de gabinet, Carles Garcias, que ha donat a conèixer una informació del diari ARA. En un missatge a Twitter, el titular d'Administració Pública ha assegurat que Exteriors "no va posar en coneixement" de la conselleria el cas "en cap moment". A més, ha recordat que tots els departaments estan obligats a contactar el seu Departament si es dona una situació d'assetjament perquè es pugui activar el protocol i "prendre mesures cautelars que protegissin la víctima".

Puigneró ha dit que "el preocupa" que el Departament d'Acció Exterior hagi pres decisions "de forma unilateral, sense previ coneixement" en un tema que "afecta els drets laborals i personals de les treballadores de la Generalitat".

En aquest sentit, el conseller ha assegurat que ha activat la Inspecció de Serveis de Personal de la Generalitat en cas de presumpte assetjament, a petició del president de la Generalitat, Quim Torra, que ha convocat a Bosch aquest dilluns per reclamar-li explicacions sobre l'assumpte.

"Qualsevol assetjament i actitud masclista no té cabuda enlloc, i menys encara a la Generalitat de Catalunya", ha reblat Puigneró.