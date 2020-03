El tancament del nord d'Itàlia evita que Espanya hagi d'actuar de forma «dràstica» contra el virus

Salut afirma que les mesures de contenció de 14 regions redueixen «dràsticament el risc de contagi» a Espanya. El tancament de part del nord d'Itàlia fa disminuir el perill de contagi en esdeveniments masius com la Setmana Santa o les Falles, segons va explicar el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón.

Sobre la situació a Itàlia, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va destacr que s'ha pres una «mesura molt dràstica» per evitar el contagi. «Tinc plena confiança que han pres les mesures correctes», va concretar.

En aquest context, el ministre de Sanitat va indicar que ha parlat per telèfon amb el seu homòleg italià per traslladar-li un «missatge de reconeixement de l'esforç que estan fent i de suport a les mesures que estan prenent» per aturar l'expansió del virus a Europa.

Per evitar la propagació, el primer ministre txec, Andrej Babis, va llançar ahir la proposta de prohibir als ciutadans italians viatjar a altres països d'Europa per evitar així el contagi del coronavirus. «Itàlia hauria de prohibir als seus ciutadans viatjar per Europa perquè no podem ordenar-ho per Schengen», va afirmar Babis en declaracions a la televisió txeca CT.