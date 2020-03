Aïllats i infectats pel coronavirus seran considerats incapacitats temporals per accident laboral per cobrar el 75%

El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts un decret llei perquè tant les persones amb la malaltia covid-19 com les que estiguin aïllades de forma preventiva siguin considerats incapacitats temporals per accident de treball. En aquests casos la prestació equival al 75% de la base reguladora des del dia següent al de la baixa laboral, a càrrec de l'administració. Fins ara les persones afectades pel coronavirus estaven en un règim d'incapacitat temporal per contingències comunes. La mesura busca millorar la protecció dels treballadors afectats per la malaltia o per l'aïllament preventiu.