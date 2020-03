Alfred Bosch dimiteix de conseller per la gestió del cas d'assetjament a Exteriors

El fins ara conseller d'Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Alfred Bosch, va dimitir ahir. Després d'una reunió extraordinària de l'Executiva nacional d'Esquerra, el republicà va anunciar que presentava la dimissió com a membre del Govern per la gestió que s'ha fet del presumpte cas d'assetjament sexual protagonitzat pel que va ser el seu cap de gabinet, Carles Garcias Hernández.

La dirigent d'ERC Marta Vilalta va presumir que l'Executiva d'ERC ha «actuat» davant uns fets «greus: no podem tenir cap mena de tolerància». Bosch, en dimitir, va admetre que fa «més servei marxant» que no pas seguint al Govern.

En una compareixença sense preguntes, Bosch va dir que essent conscients dels valors republicans i després d'una situació creada que s'havia convertit en «insostenible», fa més servei «marxant que quedant-se».

Bosch va fer autocrítica i va reconèixer que no ha gestionat el cas de presumpte assetjament «ni prou bé, ni ràpid». Bosch va disculpar-se amb les dones víctimes del cas i va dir que era «clar» que li tocava assumir tota la responsabilitat del que havia passat al departament d'Exteriors.

Bosch va fer un repàs del seu pas per la conselleria i va celebrar que hi hagi 15 delegacions de la Generalitat obertes arreu del món, un augment de la cooperació i desenvolupament i l'estratègia d'anticorrupció.

Per la seva banda, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va dir que amb aquest cas ERC ha actuat amb «contundència» i que no hi pot haver tolerància amb actuacions masclistes. «Davant de fets greus, actuem», va reivindicar Vilalta.

La decisió arriba després que el diari Ara destapés el cas i expliqués que s'havia fet cessar el suposat responsable dels episodis d'assetjament però sense que s'apliquessin totes les mesures que el protocol de la Generalitat té previst.

Ahir al matí, el president de la Generalitat, Quim Torra, va convocar Bosch al Palau per demanar-li explicacions i comunicar-li que iniciaria accions per investigar el cas des de Funció Pública. Torra va demanar a Bosch explicacions sobre per què no es va activar el protocol de la Generalitat corresponent a situacions d'assetjament sexual. I va remarcar que fins ara no consta cap comunicació del Departament d'Exteriors a la Direcció General de la Funció Pública.

Ahir al matí ERC va reunir l'Executiva. Després d'aquesta reunió. Vilalta va apuntar que l'alt càrrec va ser cessat fa un mes i mig i que el partit el va suspendre de militància. La republicana va explicar que davant la situació de «gravetat» es va decidir apartar el cap de gabinet i obrir-ne un expedient intern a ERC. Vilalta també va dir que avalaven la decisió de Bosch d'apartar l'alt càrrec.