Coronavirus: per què no es recomana l'ús de mascaretes?

Davant l'alerta del coronavirus no es recomana l'ús de mascaretes, tret de persones amb símptomes (tos, refredat, febre,...) o els professionals sanitaris que atenen a persones amb sospita d'infecció. No les hem de comprar si no es necessari perquè cal fer-ne un ús responsable i els desprovissionament de mascaretes pot deixar sense a persones que les necessiten, segons detalla un material explicatiu difós per la CAMFIC, Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.