El govern espanyol aprova una moratòria de les cotitzacions a la Seguretat Social pel coronavirus

El govern espanyol ha aprovat una moratòria de les cotitzacions a la Seguretat Social de tres mensualitat consecutives per a empreses i autònoms a les zones afectades pel coronavirus i els sectors més afectats, que es determinaran per ordre ministerial. Així ho ha informat el ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, en una mesura que arriba juntament amb la consideració de l'aïllament preventiu com a incapacitat temporal per accident laboral. Les cotitzacions que s'aplacin es podran pagar en el termini d'un any sense recàrrecs ni interessos.