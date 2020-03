Itàlia prohibeix sortir del país i demana a la gent que es quedi a casa

El primer ministre Giuseppe Conte va anunciar ahir que s'estén la zona vermella a tot Itàlia i es prohibeixen les sortides del país. Els italians no podran sortir de casa si no és per raons d'emergència i també es prohibeixen les reunions públiques. El transport públic continuarà operatiu.

La xifra de morts pel coronavirus a Itàlia va tornar a disparar-se ahir després que se'n registressin 97 nous casos, que han situat el total de morts en 463, segons l'últim balanç ofert pel comissari extraordinari per a l'emergència, Angelo Borrelli. En total, fins ahir al tancament d'aquesta edició s'han comptabilitzat 7.985 casos, incloent-hi 1.598 ahir, dels quals 4.316 estan hospitalitzats amb símptomes. D'aquests, va precisar Borrelli, 733 estan ingressats en unitats de vigilància intensiva.