JxCat i els partits de l'oposició demanen explicacions a l'exconseller

La diputada al Parlament Elsa Artadi va retreure ahir l'exconseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, «l'opacitat» amb què ha tractat el suposat cas d'assetjament sexual per part del seu excap de gabinet. Artadi va demanar a Bosch que detalli per què no s'han activat els protocols de la Generalitat, com pertocava, i per què l'afer s'ha abordat a través del mecanisme d'ERC. «No és un tema de partit», va insistir la diputada, que va recordar que només coneixen aquesta informació a través dels mitjans de comunicació.

En una atenció als mitjans, Artadi va afirmar que en casos com el denunciat a Exteriors és «imprescindible» treballar amb «agilitat i professionalitat» i això «no ha passat».

La líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona va lamentar que han conegut els fets a través dels mitjans de comunicació i va recordar que hi ha un protocol de Funció Pública que són d'obligat compliment en casos d'agressions masclistes.

Per la seva banda, Lorena Roldán va demanar «responsabilitats polítiques» pel presumpte cas d'assetjament sexual de Carles Garcias, excap de gabinet d'Afers Exteriors.

A través de Twitter, la líder de Ciutadans (Cs) al Parlament dels Diputats va afirmar: «Si això es confirma, estaríem davant d'un cas greu pel qual exigir responsabilitats polítiques».

A la mateixa piulada, va afegir: «Demanarem que el conseller Bosch comparegui i expliqui per què no va activar el protocol per a casos d'assetjament sexual de la Generalitat».

La portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, també va exigir a l'exconseller d'Exteriors, el republicà Alfred Bosch, que doni explicacions sobre la gestió del cas d'assetjament sexual del seu excap de gabinet.

«Esperem que el conseller Bosch no només comparegui davant els mitjans de comunicació, sinó que també s'expliqui davant el Parlament. Si no ho fa ell, serà el PSC qui demanarà la seva compareixença a la cambra», va dir Granados en roda de premsa.